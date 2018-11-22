Osmanlı Çileği tescil edildi

Zonguldak'ın ilçesi Ereğli Belediyesi'nin Osmanlı Çileğini koruma, yaygınlaştırma ve tescili için bir süre önce başlattığı çalışmalar sonuç verdi. Fide üretici belgesinin alımı ile başlayan çalışmalar kapsamında Osmanlı Çileğinin üretim ve satış hakkını alan Kdz. Ereğli Belediyesi, son olarak Osmanlı Çileğini tescil ettirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin, Kent Konseyi Turizm-Tarih ve Yöresel Ürünler Çalışma Grubu ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği ile birlikte Osmanlı Çileği fidesinin yetiştirilmesi ve Kdz. Ereğli Belediyesi adına tescili için, 2015 yılı Şubat ayında başlattığı çalışma sonuç verdi. Ereğli Belediyesine ait Delihakkı tesislerinde fide üretimi için tahsis edilen 2 dekarlık alanda izin ve tescil işlemleri için Tarım ve Orman Bakanlığından Bitki Yetiştirme Belgesi için alınan toprak örneği sonrası, bitki pasaportuna dâhil zararlı organizmalar yönüyle yapılan inceleme sonrası, Kdz. Ereğli Belediyesi'ne fide üretici belgesi verildi. Bu çalışmanın ardından ilgili bakanlığa bağlı Islahçı kuruluş adıyla Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışma yürüterek Osmanlı Çileğinin morfolojik (yapı- biçim ) araştırmalarında teknik raporlarını hazırlayarak Bakanlığa gönderirken, yapılan inceleme sonrası Araştırma Enstitüsü Kdz. Ereğli Belediyesine, Osmanlı Çileğinin tescilli olarak üretim ve satış hakkını verdi. Osmanlı Çileği ile ilgili olarak gerekli izinleri alan Kdz. Ereğli Belediyesi süreç içinde ilk olarak 2 dönümlük alanın ilk 500 metrekarelik kısmına 500 adet Osmanlı Çileği fidesi dikerken, fide üretiminde Stolon (toprak yüzeyinde uzanan ve boğumlardan köklenerek yeni bitkiler veren sürünücü gövde ) yöntemi kullanılarak üretilen fidelerle belediye arazisi üzerinde yeni Osmanlı Çileği bahçeleri oluşturarak, aralarında kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversite ve İlköğretim Okullarının da bulunduğu toplam 338 kişi ve kuruma 15.210 adet Osmanlı Çileği fidesini ücretsiz olarak dağıttı. Kdz. Ereğli Belediyesi, bir yandan fide üretim ve dağıtımı devam ederken, bir yandan da Osmanlı Çileğinin morfolojik karakter tespiti, çiçeklenme ve hasat dönemleri kontrol ve tespitlerini 2017 yılında 3 kez, 2018 yılında ise 2 kez Bakanlık Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü Kontrol Mühendisine yaptırırken, 26 Ekim 2018 tarihinde ilgili 6 resmi kuruluş temsilcisinin katıldığı, Meyve Tescil Komitesi Toplantısı'nda Osmanlı Çileği, Meyve Tescil Komitesi tarafından tescil edilen meyveler arasında 1393. sıra numarası ile bir çilek çeşidi olarak bitki literatüründe yerini aldı.