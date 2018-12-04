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Osmanlı Çileğini tescil eden Uysal'a teşekkür ettiler

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya ve yönetimi Kdz.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde faaliyet gösteren Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya ve yönetimi Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.


Kdz. Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygılaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya ve yönetimi, Osmanlı Çileğini tescil ettiren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve ekibine teşekkür ziyaretinde bulundu. Osmanlı Çileği üreticileri adına teşekkür ettiklerini belirten Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygılaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, Osmanlı Çileğinin Ereğli için bir değer olduğunu söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Osmanlı Çileğini Yaygılaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya ve yönetim kurulu üyelerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret Çetinkaya'nın Uysal'a teşekkür plaketi vermesiyle son buldu.

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