Otelin kazan dairesindeki yangın kısa süreli paniğe yol açtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir otelin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Gülüç beldesindeki bir otelin kazan dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde otelin kazan dairesinden dumanlar yükselmesi üzerine otel yetkilileri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri bir taraftan soğutmaya diğer taraftan içerideki yoğun dumanı boşaltmaya çalıştı. Yangın sırasında otelde bulunan öğrenciler tedbir amaçlı dışarı çıkartılırken, yangının kontrol altına alınması üzerine öğrenciler yeniden otele alındı.

Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, kazan dairesinde maddi hasar oluştu.