Otizmli öğrencilerin yaptığı Ağaç Tablo ve Objeler sergisi Esas67 Burda AVM'de açıldı

Zonguldak'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından Esas67 Burda AVM'de ‘Ağaç Tablo ve Objeler' sergisi açıldı. Sergi doğadan toplanan atık ağaçlar, kozalaklar ve meşe palamudundan oluşuyor.

Sergi açılışına, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın eşi Esman Bektaş, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen, öğrenciler ve velileri katıldı.

Serginin açılış kurdelesini Zonguldak Vali Erdoğan Bektaş'ın eşi Esman Bektaş, otizmli bir kız öğrenci ile birlikte kesti.

Zonguldak Vali Erdoğan Bektaş'ın eşi Esman Bektaş, sergiyi gezdiği sırada öğrenciler ile yakından ilgilenerek öğrencilerin yaptığı Ağaç Tablo ve Objeler 'den satın aldı. Esman Bektaş, sergiyi gezdikten sonra 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününü kutlayıp sergide emeği geçenlere teşekkür etti.