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Oto çekici aracı ile otomobil çarpıştı:1 yaralı

Zonguldak-Ankara Karayolu üzerinde oto çekici aracı ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Zonguldak-Ankara Karayolu üzeri Beycuma kavşağında meydana geldi. Zonguldak'tan Karaman istikametine seyir halinde olan oto çekici aracı ile Beycuma'dan Zonguldak'a giden otomobil çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan oto çekici yolun kenarına savrulurken otomobilin önü hurdaya döndü. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan sürücü yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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