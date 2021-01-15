İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüs kazasında yaralanan yolcular hastaneye sevk edildi

Zonguldak’tan İstanbul’a yola çıkan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazadaki yaralılardan 4’ü BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Zonguldak'tan İstanbul'a yola çıkan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazadaki yaralılardan 4'ü BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Zonguldak'tan 10.30'ta İstanbul'a yola çıkan Ramazan D. idaresindeki 34 GV 234 plakalı Kamil Koç firmasına ait Mercedes marka otobüs Ereğli istikametine seyir halindeyken yoğun kar yağışı ile birlikte direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.


Kazada sürücü, muavin ile birlikte toplam 18 yolcudan 16'sı yaralandı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu yaralılar ambulanslarla Zonguldak ve Ereğli ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kazada bir yolcunun kolunun kırık olduğu öğrenildi.


4 yaralı ise ambulanslarla ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.