Otobüs ve servis araçları denetlendi, kurallara uymayan cezalandırıldı

Zonguldak'ta trafik denetleme birimlerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan otobüs ve şehirlerarası otobüs sürücülerine ceza uygulandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğünce 1-31 Ekim 2021 tarihlerinde il genelinde trafik denetleme birimlerinin sorumluluk alanında şehirlerarası otobüsler, okul servis araçlarına denetim gerçekleştirildi. Drone ile yapılan denetimlerde 4 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemek, 25 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 4 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

İl genelinde 2 bin 568 adet otobüs denetimlerinde ise 23'üne emniyet kemeri kullanmamak, 11'ine takograf cihazı kullanmamak, 7'sine sürücü belgesinin süresinin bitmesi, 10'una muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak, 5'ine fazla yolcu almak ve 4'üne de çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkarmak maddelerinden cezai işlem uygulandı.

625 adet okul servis aracı denetiminde 7'sine emniyet kemeri kullanmamak, 4'üne sürücü belgesinin bitmesi, 5'ine okul taşıtlarının dur işareti yaptığı halde diğer araçların uymaması, 138 adet ihlal yaptığı tespit edilen araç ve sürücülerine toplamda 50 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.