Otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü 203 promil alkollü çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsü 203 promil alkollü çıkarken, otobüs şoförü ise çıkarıldığı mahkemece adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç gün önce Perşembe Kavşağında meydana gelen kazada Ahmet K. idaresindeki 41 FM 830 plakalı yolcu otobüsü şoförü G.B hakimiyetindeki 34 BP 566 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Resul B. (17) olay yerinde, sürücü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otobüs şoförü kaza sonrası ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yapılan kontrollerde G.B'nin 203 promil alkollü olduğu belirlenirken otobüs şoförü ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.