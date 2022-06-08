Otobüsün altında kalan genç kız nişan elbisesiyle son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı genç kızın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Kaza, ilçenin Perşembe beldesi kavşağında meydana geldi. Kozcağız istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, işten çıkıp evine giden 25 yaşındaki Kader Baloğlu'na çarptı. Otobüsün çarpması sonrası aracın altında kalan Kader'in yardımına otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri genç kızı ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Kader Baloğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otobüs şoförü R.E. ise gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden genç kız ise bugün Hacıibadi köyünde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi. Baloğlu'nun yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Tekstildeki arkadaşları son görevini yerine getirirken ailenin feryatları arasında genç kız toprağa verildi.