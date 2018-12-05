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Otomobil 20 metreden dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil 20 metreden dereye uçtu.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil 20 metreden dereye uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.P. idaresindeki 48 KL 626 plakalı aracıyla seyir halindeyken Gökgöl Tüneli mevkisinde yaklaşık 20 metreden dereye uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, araçta bulunan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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