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Otomobil, 30 metreden dereye uçtu: 1 yaralı

Zonguldak-Ankara karayolunda meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 30 metreden dereye uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza saat 11.30 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan Selahattin D. (24) idaresindeki 06 KL 772 plakalı otomobil, tek şeride düşen yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metreden dereye uçtu. Kendi imkanlarıyla otomobilinden çıkan Selahattin D. yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla yola çıkarıldı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin D., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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