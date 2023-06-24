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Otomobil alev alev yandı

Zonguldak’ta alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak'ta alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.



Olay akşam saatlerinde Kdz. Ereğli-Zonguldak yolu üzerine meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilde nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Otomobil sürücüsünün fark etmesi üzerine araç kenarına çekilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

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