İhlas Haber Ajansı

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Otomobil alevlere teslim oldu

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde olan bir otomobil alevlere teslim oldu.



Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde ilçenin Karamusa Mahallesi mevkiinde bulunan köprüde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil birden motor kısmından çıkan dumanlar çıkmaya başladı. Yanmaya başlayan aracın alevleri geceyi aydınlatırken, otomobil çıkan yangında kül oldu. Olay yerine gelen Çaycuma İtfaiyesi ekiplerince yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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