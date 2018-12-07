Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma-Bartın karayolu 3. kilometresinde yaşandı. E.D. idaresindeki 07 SAY 87 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Araç adeta hurdaya döndü. Sürücü E.D. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkartıldı.
Yaralanan sürücü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.