Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozlu sahil yolu üzerinde meydana geldi. Kozlu istikametinden Zonguldak istikametine giden 77 AAE 868 plakalı araç sürüsü sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç şoförü yaralanırken, bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tedavisinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.