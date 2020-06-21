İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil çakıl yığınına çarptı,sürücü yaralandı

Alaplı ‘da Otomobilin çakıl yığınına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandıAlınan Bilgilere göre,kaza Alaplı Musabeyli Köyü mevkisinde meydana geldi.

Alaplı ‘da Otomobilin çakıl yığınına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı


Alınan Bilgilere göre,kaza Alaplı Musabeyli Köyü mevkisinde meydana geldi. Halil Coşkun idaresindeki 34 CAB 878 plakalı araç yol yapımı için dökülen çakıl yığınına çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğunda bulunan sürücünün eşi Şerife Coşkun yaralandı. Kazada başından darbe alan Şerife Coşkun; 112 ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Çakıla çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Alaplı İlçe Jandarma ekipleri inleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.