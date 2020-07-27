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Otomobil çöp kamyonuna çarptı, temizlik işçisi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu temizlik işçisi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu temizlik işçisi yaralandı.


Kaza, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ç. idaresindeki 34 BEM 370 plakalı belediye çöp kamyonuna H.K. idaresindeki 67 LM 201 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile çöp kamyonunda bulunan temizlik işçisi Sezgin S. düşerek yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaralanan Sezgin S.'yi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan iki sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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