Otomobil elektrik direğine çarptı, 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, Kdz Ereğli ilçesi Çaylıoğlu köyüne bağlı Hacıosmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tahir B. yönetiminde otomobil, yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğe çarptı. Kazada sürücüsü ile Kibar B. (58), Fadime Ç. (74), Bilge B. (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.