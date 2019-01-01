Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında İnağzı Mahallesi Kilim Caddesi üzerinde meydana geldi. Cemal K. idaresindeki 67 AV 323 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Erdinç K. idaresindeki 67 AJ 304 plakalı halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Cemal K. sağlık ekiplerinin ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı. Cemal K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemal K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Halk otobüsü şoförü Erdinç K. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Karaelmas Polis Merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.