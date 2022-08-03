İhlas Haber Ajansı

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Otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak’ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde otomobil ile ambulans çarpıştı.

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 74 BY 300 plakalı Renault marka otomobil, 67 EV 352 plakalı ambulansa çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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