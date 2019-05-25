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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.


Kaza, Perşembe beldesi Helvacılar Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 AK 571 plakalı Burak Yıldırım idaresindeki otomobil ile Erdoğan Gedikli'nin (47) kullandığı motosiklet kavşakta çarptı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsünün durumu ağırken araçta bulunan Burak Yıldırım yaralandı. Motosiklet sürücüsü Gedikli ambulans ile kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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