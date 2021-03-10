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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Fener semtinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Fener semtinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza akşam Stat mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile motosiklet kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ş.A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ş.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu.

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