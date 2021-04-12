Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yol ayrımı istikametine U dönüşü yapmak isteyen Korhan A.(34) idaresindeki 34 DPF 859 plakalı Ford marka otomobile, Tunahan Ç. (17) idaresindeki 67 AAP 081 plakalı motosiklet çarptı. Motosiklet daha sonra yol kenarında park halinde duran 67 TN 835 plakalı otomobile çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Motosiklet sürücüsünün acı içinde kıvrandığı görüldü. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı Tunahan Ç'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları uyararak, yakıt kaçıran motosikletten uzaklaştırdı. Otomobil sürücüsü kaza ile ilgili polis ekiplerine ifade verdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.