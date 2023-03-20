Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.A. idaresindeki 34 BST 45 plakalı otomobil, Devrek yol ayrımından çevreyolu istikametine geçiş yapmaya çalışan B.Ç. idaresindeki 34 BRC 641 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu motosiklet sürücüsü için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.