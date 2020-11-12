İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza ilçeye bağlı Kurtlar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Taner S. (24) idaresindeki 67 TJ 813 plakalı Toyota marka otomobil, Şakir U. (59) idaresindeki 67 TB 599 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 2 sürücüde yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Şakir U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.