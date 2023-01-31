İhlas Haber Ajansı

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Otomobil ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletli kuryenin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletli kuryenin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza ilçenin Nihat Kantarcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadır mevkiinden gelen S.M.'nin hakimiyetindeki 53 ABB 928 plakalı otomobil önünde duran aracı sollamak isterken karşı istikametinden gelen ismi henüz öğrenilemeyen 06 D 6551 plakalı motosikletli kurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Servisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kurye sedyeye alınarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

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