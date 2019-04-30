Otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kırmışı ışıkta bekleyen kamyona çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gülüç Kavşağı'nda meydana gelen kazada Şaban A. (55) idaresindeki 54 BR 907 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Yaşar B. idaresindeki 01 DVM 90 plakalı kamyona çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ayşe A. ile Havva Ç. 112 sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.