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Otomobil kırmızı ışıkta duran tıra çarptı: 1 ağır yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil kırmızı ışıkta duran tıra çarptı, kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil kırmızı ışıkta duran tıra çarptı, kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Perşembe-Ahatlı ışıklar kavşağında meydana geldi. Bakacakkadı istikametinden Çaycuma istikametine seyir halindeki İlhan Ç.'nin kullandığı 67 EK 696 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta önünde bekleyen tıra çarptı.


Olayı gören sürücüler 112 ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilden yaralı sürücü İlhan Ç.'yi titiz çalışmalar sonucu kurtardı. Ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü İlhan Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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