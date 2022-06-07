İhlas Haber Ajansı

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Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Perşembe beldesi Çıvaklar mevkisinde meydana geldi. Çaycuma istikametine giden E.U. idaresindeki otomobil seyir halindeyken yol ayrımına geldiği sırada Sabahaddin Ç. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sabahaddin Ç. yaralandı. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü buradaki müdahalesinin ardından Zonguldak'taki başka bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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