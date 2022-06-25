Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesi aşaçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 19 HE 459 plakalı otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla ormanlık alandan çekildi.