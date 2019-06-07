İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil refüje çarptı: 1yaralı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Alaplı ile Akçakoca Karayolu üzerinde Akkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi B. idaresindeki 67 LS 531 plakalı otomobil, Ereğli istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarpıp savruldu. Otomobil daha sonra sağ taraftaki refüje çıkarak durabildi. Kazada yan koltukta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.