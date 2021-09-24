Otomobil refüjü aşıp karşı yola geçti

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı yola geçti. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 05.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. Zonguldak'tan Kozlu istikametine seyreden 67 AL 300 plakalı Renault marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp karşı yola geçti.

Ağaç ve reklam panosunu deviren araç; çarpmanın etkisiyle ters yöne dönerek durabildi. Kazada ise yaralanan olmadı. Yol kısa süreliğine ulaşıma kapatılırken, kaza yapan araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.