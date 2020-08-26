Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobiliyle şarampole yuvarlanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ormanlı beldesi Ormanlı köyü mevkisinde meydana geldi. İkamet ettiği E.Sofular köyünden Ormanlı köyü istikametine giden Nazım Durgut idaresindeki 67 AAB 153 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü otomobilden fırlarken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk babası Durgut'un cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.