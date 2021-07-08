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Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Zonguldak Alaplı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına uçtu.

Kazada 1 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre, kaza, Alaplı- Akçakoca- karayolu Belediye Plajlar mevkiinde meydana geldi. Fatih M. yönetimindeki 67 UB 358 plakalı Citröen marka otomobil, Belediye Plajlar mevki kavşağında yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Meydan gelen kazada sürücü yalandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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