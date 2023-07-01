Otomobil takla attı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Zonguldak yolu Ören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada İ.K. ve B.K yaralanırken, olayı gören sürücüler kazanın yaşandığı yere koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.