Otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı

Zonguldak-Ereğli karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarken 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu Şehitler Ormanı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Y. (38) idaresindeki 67 UB 435 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarak durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y. (34), E.Y. (12) ve M.Y.'ye (10) ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Takla atan otomobil çekiciyle yol kenarından kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.