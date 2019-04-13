Otomobil takla attı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasın sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma Bartın Karayolu üzerindeki İl Özel İdaresi Kavşağında, Özlem Girdi (34) isimli sürücünün kullanmış olduğu 67 TZ 438 plakalı aracı ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Yağmurun aniden bastırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Özlem Girdi'nin aracı yan yatarak tek taraflı kaza meydana geldi. Olayı görenler jandarma trafik ekiplerine ve 112 acil servisini arayarak yardım istedi.

Aracın şoförü Özlem Girdi ve araçta yolcu olarak bulunan Ahu Akbulut Akyazı(39) ve Yasemin Yalçın(42) isimli şahıslar 112 acil ambulans ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken kazaylailgili inceleme başlatıldı.