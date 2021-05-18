İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ticari taksiye çarptı

Zonguldak’ta otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Gazipaşa Caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Hyundai marka 42 CCP 40 otomobil sürücüsü, 67 T 0320 plakalı Renault marka ticari taksiye çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.