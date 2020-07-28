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Otomobil tır'a çarptı, 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Olay Ören Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ereğli istikametinden Ömerli istikametine dönüş yapan A. Ç. idaresindeki 67 LU 424 plakalı otomobil Delihakkı istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan H. L. idaresindeki 67 UB 088 plakalı çekici 67 TB 431 dorseli tır'a çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A. Ç. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken Savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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