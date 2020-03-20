Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobil 20 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köserecik köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Aydın (31) idaresindeki otomobil sürücüsü karlı yolda kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metreden uçuruma yuvarlandı. Olay yerine 112 Sağlık, AFAD ve ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı araçtan çıkartarak ilk müdahalesini yaptı. Yaralı, 112 tarafından BEÜ Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülerek acil serviste müşahede altına alınırken olay yerinde hayatını kaybeden araç sürücüsü Hüseyin Aydın'ın cenazesi Savcılık incelemesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.