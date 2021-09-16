Otomobil yaya geçidini kullanan yayaya çarptı

Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsü; yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan talihsiz kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozlu ilçesi D10 Karayolu Milli Egemenlik Caddesi üzerine meydana geldi. Sevim E. (43) isimli kadın yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Zonguldak-Kozlu istikametine seyreden 67 ACB 426 plakalı BMW marka aracın sürücüsü yolun yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadını görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi yapılan Sevim E. ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.