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Otomobil yolcu midibüsüyle kafa kafaya çalıştı: 3 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde otomobil yolcu midibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobil yolcu midibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i Filistin uyruklu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İskender B. yönetimindeki 67 TK 800 plakalı otomobil, Niyazi B. idaresindeki 67 M 0211 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Şans eseri kazada araç sürücüleri yara almazken midibüste bulunan Fatmanur Ö., Emine Y. ve Filistin uyruklu Fahmi H.A. kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri çağrıldı. 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan kaza anı yolcu midibüsüne ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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