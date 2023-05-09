Otomobile arkadan çarptı, 1 yaralı

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada E.A isimli kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hızını alamayan 67 EL 018 plakalı Honda marka otomobil önünde seyreden 67 ABP 244 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Kazada E.A isimli bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.A isimli yaralıya ilk müdahaleyi yaprak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Araç ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.