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Otomobile arkadan çarptı:1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Erdemir ofis yolu istikametine ilerlemekte olan N.K.'nın kullandığı 67 ABB 186 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.Y'nin kullandığı 67 ABG 396 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Y'nin kullandığı otomobil içinde bulunan D. Y. (36) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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