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Otomobile çarpıp refüje çıktı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil refüje çıktı, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil refüje çıktı, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat D. idaresindeki 67 UB 156 plakalı otomobil Gülüç beldesi istikametine seyir halinde iken plakasını alamadığı bir aracın sıkıştırması sonucu manevra yapınca Erdoğan Y. idaresindeki 81 EH 396 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdoğan Y., otomobili ile birlikte refüje çıktı. Kazada 81 EH 396 plakalı otomobilde bulunan Nezihe Y. yaralandı. Yaralı kadın vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi bulunmazken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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