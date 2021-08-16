Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kız çocuğuna otomobil çarptı. Olay ile ilgili polis ekiplerine bilgi veren sürücü, görüntü almak isteyen gazetecinin kamerasına vurdu.

Kaza, ilçeye bağlı Akarca Mahallesi adliye lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G. idaresindeki 67 ABR 294 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Irmak Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük kız yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı kızın yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kıza ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerine kaza ile ilgili bilgi veren otomobil sürücüsü kadın, o sırada görüntü almak isteyen gazeteciye saldırdı. Kameraya vuran kadını çevredekiler sakinleştirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.