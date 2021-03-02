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Otomobilin çarptığı kadın ayağından yaralandı

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde direksyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yaya’ya çarptı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde direksyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yaya'ya çarptı. Kazada K.U isimli yaşı kadın yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Gazipaşa caddesinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, K.U isimli kadına çarptı. Kazada K.U ayağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı K.U'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastenede tedavi altına alınan K.U'nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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