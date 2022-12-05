Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Geriş Mahallesi Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine gitmekte olan M.B. idaresindeki 74 AAH 923 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Köktürk'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kadın asfalt zemine düşerek hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Köktürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası kadının cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.