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Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün gece saatlerinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevil Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün gece saatlerinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevil Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre kaza dün gece saatlerinde Gülüç beldesi mevkisinde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Sevil Aydoğdu'ya, İ.E. idaresindeki 06 EY 5596 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Aydoğdu, ilk müdahalesinin ardından ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazanın ardından polis merkezine götürülen İ.E. hakkında işlem başlatıldı.

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