Otomobilin çarptığı kedi yaşam savaşı veriyor, ameliyat olmazsa hayatını kaybedecek

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı yavru kedi, 10 bin TL'lik ameliyat masrafı karşılanmazsa hayatını kaybedecek.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde 4 aylık yavru bir kediye araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yavru kedi ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Hayvansever Aytekin Sinopluoğlu'nun bulduğu yavru kedi, kent merkezindeki veteriner kliniğine getirildi. Veteriner Hekim Gökmen Koç'un muayene ettiği yavru kedinin kalçasında, kaval kemiğinde, belinde kırık olduğu ve akciğerinde de sorun olduğu tespit edildi.

Acil ameliyata alınması gereken yavru kedinin ameliyat masrafı 10 bin TL olarak belirlendi. Bir kısmını hayvansever Aytekin Sinopluoğlu'nun, bir kısmını ise veteriner kliniğinin karşılayacağı ameliyat masrafından geriye kalan miktar için hayvanseverlerden destek bekleniyor.

Diğer yandan yavru kedinin ameliyat masraflarının karşılanmadığı takdirde kaybedilme durumunun olduğu ifade edildi. Hayvansever Aytekin Sinopluoğlu, ''Kediyi Karadon Mahallesinden aldık. Sağ arka ayağı basamıyordu. Nefes almakta sıkıntı yaşıyordu. İhtiyaçlarını da zor gideriyordu. Veterinere getirdik. 3 yerden kırığı olduğu; kalçasında, kaval kemiğinde ve belinde kırık olduğu ve akciğerinde de sorun olduğu söylendi. 3 ya da 4 ameliyat edilmesi gerekiyor. Toplamda 10 bin TL'lik masraf çıkacağı ifade edildi. Bizim de bunu karşılayacak gücümüz yok. Tabii sıkıntı doğuracak, yaşamayabilir. Çok kediye baktım hala da kedilere bakıyorum. Sokaktan sahiplendiğim yavrularım da var dükkanda. Elimizle besliyoruz şu anda, tuvalet ihtiyacını da elimizle karşılıyoruz. Yatıyor, çok bir hareket yok. 3 aylık yavru bir kedi. Elemanımızın evinin önünde bulduk. Destek olan olursa seviniriz" dedi.